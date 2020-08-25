中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，外界擔心會不會開戰，而前總統馬英九、總統蔡英文近日也為了兩岸議題，不斷隔空交鋒。對此，資深媒體人黃創夏分析後表示，「千枚飛彈就能打垮台灣？佔領台灣，仍要靠登陸啦...」。

近日美國衛生部長阿札爾訪台與共軍數度侵犯我國領空，前總統馬英九說出「首戰即終戰」等語，引發外界爭議。而前藍委陳學聖則說，馬英九的說法，意外引起千堆雪、萬般罵，但不解如果民進黨認為馬英九已經過氣，為何要圍剿？民進黨是在怕什麼？

然而，黃創夏在臉書分析指出，「希特勒同步打了6000枚V2火箭到倫敦，死200人！美國炸8千萬噸炸彈，越戰慘敗，佔領台灣，仍要靠登陸啦...。」

而他的貼文曝光，有網友則是留言說，「高談闊論一大堆，都是紙上談兵，打了就知道，看誰是虛張聲勢，誰是吹口哨裝勇」、「當我們國軍是塑膠？我們不懂反抗？」、「打了才知道，也許一枚就投降，也許千枚打不垮！」

另外，前國安會祕書長蘇起在一場研討會則是指出，台灣不安全3根源為美心有餘力不足、陸蓄勢待發及台灣外鬥內也鬥；台美樂觀派認為中共「顧全大局，重視經濟發展」故不會輕舉妄動，他希望樂觀派沒誤判，若誤判，台灣就gameover（遊戲結束）。

(中時新聞網)