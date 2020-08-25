國民黨立委蔣萬安參加北市議員徐巧芯「得第一」網路節目，大展畫畫天份，畫出「陳明文300萬」、「萬安緊抱」、還有「段宜康吞曲棍球」都被大家秒猜，笑稱自己是被政治耽誤的插畫家。

參選台北市長呼聲高的蔣萬安，參加徐巧芯的網路節目「得第一」，分享自己很多得第一的經驗，其中印象最深的是國中全校運動會，在跳遠跳出五米二九的好成績，不只得金牌，還破全校紀錄。

對於跳遠得第一的經驗，徐巧芯問兒子是否也跟他一樣擅長跳遠，蔣萬安表示，因為孩子有爸爸跟媽媽的基因，「所以不只跳得遠還跑得快」，被大家狂讚「求生意志強烈」。

蔣萬安接受節目的畫畫挑戰，題目皆為政治時事，而蔣萬安也大展自己的畫畫長才，先是畫了高鐵之後，對手馬上秒猜出「陳明文300萬」，接下來才剛畫講台，馬上也被猜出是霸占主席台陳玉珍抱住蔣萬安的「萬安警報」。

徐巧芯大讚蔣，畫得太好，就跟當天的動作，角度完全一模一樣，蔣萬安更笑稱自己是被政治耽誤的插畫家，最後與大家一起唱了周杰倫的「告白氣球」做為結尾。

(中時 )