鍾老喪葬費明細，另加5％稅後金額為95萬餘元。(蔡依珍攝)

「台灣文學之母」、客家大老鍾肇政今年5月與世長辭，享耆壽96歲，桃市府除舉辦追思會，客家局還以基金會名義包辦鍾老的後事，包括遺體美容、骨灰罐、抬棺等，總計95萬的喪葬費，全都由全民埋單，議員質疑採購程序，也認為對家屬不敬，也感嘆國寶書法家黃群英等遭差別待遇，鍾老一世清明毀於一旦，要求客家局專案報告，力促市府增設名人追思辦法一體適用。

客家事務局長何明光坦言不知道95萬「業務費」的支出細項，但強調一切合乎採購程序，100萬以下的標案不需要公開招標，且鍾老逝世是國家大事、桃園的面子，副市長李憲明也緩頰稱鍾老對台灣客家文化貢獻有目共睹。

議員林正峰說，鍾老是文學及客家大老，他的作品「魯冰花」甚至還拍攝成家喻戶曉的電影，鍾老辭世後，市府舉辦追思禮拜，供各界追思悼念，非常適合，但他卻接獲檢舉，客家局還另外動支95萬元「業務費」，辦理緊急採購，細項一攤開驚見是鍾老的喪葬費，包含遺體SPA清洗、火化棺木、出殯靈車、骨灰罐、遺體冰存費等洋洋灑灑42項，質疑本該是遺屬負責的費用，為何由市府出資、全民埋單？諷刺桃園市政府好偉大，還包辦喪葬業務，「對得起市民嗎？」

林正峰感嘆，同樣是桃園市客家名人，並於2008年榮獲「客家終身貢獻獎」的「客家山歌歌后」賴碧霞，2011年經文化部指定為「重要傳統藝術客家山歌保存者」，《送客傳家寶》專輯更獲傳藝金曲獎「評審團獎」，也是「國家文藝獎」得主，2015年1月18日辭世，客家局不但沒補助喪葬費，連追思禮拜都沒有，質疑市府對名人辭世標準不一，要求負責簽辦相關公文的人員到議會「說清楚、講明白」。

無黨籍議員劉勝全也質疑，客家局高喊符合採購法，但根據採購法有明確指出，必須要有不可預見的緊急事故才能不用公開招標，但看不出鍾老逝世的「緊急危難性」，且客家局園區經營科另補助300多萬辦追思音樂會，分開挪用預算根本是巧立名目、規避稽查。

「我覺得鍾老被侮辱了！」無黨籍的牛煦庭說，客家人勤儉持家，但絕不會連棺材錢都要政府埋單，客家局遲遲無法說明清楚補助辦法和依據，在在證明就是裙帶關係，他以國寶級書法大師黃群英去年7月辭世，市府卻「冷處理」，感嘆唯有家屬當官（鍾老的媳婦蔣絜安曾任客家局長和立委），跟執政黨關係密切，才有裙帶關係能「享有」補助。

「市府是依法行政？還是自由心證？」議員舒翠玲也說，鍾老貢獻良多，桃園應該制定傑出人才、意見領袖或國寶級藝術家後事處理辦法，符合條件都能享有殊榮，但至今沒有任何法令，執意去做，就是完全依照個人喜好的自由心證，質疑市府深知蔡英文總統重視鍾老、魯冰花和浪漫台三線，為了拍蔡的馬屁，完全不重視家屬意願，置鍾老不仁不義，「玷汙鍾老一世清明！」

舒翠玲還說，鍾老5月16日逝世，市府隔天就委辦私人業者處理喪葬事宜，但遲至快1個月後、6月9日才補簽公文，點名業者就是民進黨桃園南區某前立委兒子開的禮儀公司，質疑總價95萬就是要故意規避採購法100萬以下規定，「裙帶關係拉滿拉好！」感嘆社會局針對低收、民政局針對單身老榮民的後事，每人經費僅2萬元，但鍾老光骨灰罈就要12萬、禮儀人員也要28萬，痛斥95萬可以讓47.5位老榮民辦後事！

「根本把國家當你家！」舒翠玲點名何明光愛拍馬屁，一路從2015年的8職等，搭直升機高升到副祕書長13職等，強調公務員出身，更該懂得依法行政，結果卻內舉不避親，甚至為了升官，逼簽公文，踩著基層公務員血汗往上爬，要求訂定辦法，一體適用。

何明光表示，客家文化基金會辦理追思禮拜，因時間緊迫且許多工作事項實未可預期，依政府採購法第4條規定「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。」終老後事採購金額未達採購法規定的公告金額100萬，可不適用採購法的規定，經綜合考量，95萬改採委託的方式辦理。

何明光強調，桃園市客家文化基金會平日負起管理鍾肇政文化生活園區之責，在合乎情、理、法的原則下，先行辦理會場規畫佈置事宜，且在鍾肇政文化生活園區武德殿辦理追思禮拜會，因此協助鍾肇政先生治喪事宜，逕洽廠商辦理會場規畫佈置。

(中時 )