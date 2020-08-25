台大公衛學院與彰化縣政府合作的「新冠病毒血清抗體檢測」，期中報告緊急喊卡，中央流行疫情指揮中心要求台大說明，指揮官陳時中更點名要求調查該案的研究倫理審查委員會（IRB）流程；彰化醫界聯盟理事長錢建文表示，公衛政策的調查與學術研究計畫不同，與IRB沒有太大關聯。

台大公衛院前院長詹長權是整個計畫主持人，對於期中報告喊卡僅簡短說明是因行政作業來不及；反遭陳時中點名，要求台大應公開說明決定不公布檢測結果的理由，尤其現在已引發社會廣泛討論，有結果更應該公布。

研究倫理審查委員會是所有學術研究機構都會自行設置的獨立審查會，以審查學術研究計畫是否符合學術研究倫理，用意在保障研究參與者相關權益，並確保相關研究符合人文社會科學與行為科學等領域的研究倫理。

錢建文表示，公衛政策的調查與學術研究計畫不同，前者是認為有需要，只要符合相關法律規定程序，就可以進行抽測調查，其實與IRB並沒有太大關聯。

錢建文強調，他並未參與相關研究，所以不清楚細節，但他推測原先舉行期中報告的用意，是想看看是否有些新的證據，能否作為改變現有防疫做法的參考，但現在期中告報沒了，結果如何也不確定。

他表示，全球新冠肺炎的防疫都在摸索中，沒有哪種作法最好，他認為有愈多資訊提供給決策者參考不是壞事，讓決策者決定採納與否；至於這次血清抗體檢測是屬於調查或研究？需要先釐清，假如是為了公共衛生的政策所做的調查，不算是學術研究計畫，只要符合相關法律規定與行政程序就能做，跟IRB沒有太大的關聯。

(中時 )