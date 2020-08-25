準上櫃股康全電訊（8089）預訂26日舉辦上櫃前業績發表會，會中將針對公司營運概況、財務業務狀況及發展策略進行介紹以及說明，掛牌上櫃日暫訂為9月下旬。

搭上網路、寬頻基礎建設升級特快車，準上櫃股康全獲利也同步快飛，經結算去年及今年上半年營收分別達到24.5億元及13.6億元，因產品具備差異化，毛利率較網通同業高出不少，分別達到30.8％及31.2％，也帶動康全去年及今年上半年EPS拉升至3.29元及2.26元。

其中今年上半年營收13.6億元雖僅較去年同期的12.9億元增加近6％，但獲利成長率卻達五成，上半年EPS 2.26元明顯優於去年同期的1.49元。

康全電訊成立於民國79年，主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售業務，客戶包含國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商，並以「COMTREND」品牌行銷，公司三大產品線為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備。

康全設立初期為電信業者提供局端電信設備，與其建立良好關係，並從客戶需求角度探究問題以提供解決方案，藉此贏得國內外電信客戶的高度信賴。公司將資源集中於建立核心價值、研發設計、行銷服務及品牌經營，且設立歐美子公司直接接觸當地電信業者，深入溝通並即時解決客戶疑難，以滿足其佈建及運營上的各種需求。

有別於國內網通同業產品多偏重於用戶端及家庭網路設備，康全近年來在非標準的利基市場耕耘有成，自主開發出光通訊中繼設備DPU。DPU常裝設於惡劣環境下，除了要滿足較高等級的防塵、防水、防雷擊等規格外，還必須突破惡劣環境下缺乏電源供應的問題。康全深入研究各種防護及饋電技術，且將智慧型反向饋電系統整合到G.fast用戶端設備中，用以解決DPU的遠端供電問題並確保FTTdp架構長期運作的可靠性，締造業界第一個FTTdp大規模成功佈建及運營的案例。

展望未來，隨著網路服務多元化發展，加上各國持續擴大及升級寬頻基礎建設下，未來通訊產業仍將持續蓬勃發展。基於大量佈建及運營的成功案例，康全會更進一步致力於將利基型產品擴展到各個區域及更多客戶，並以現有產品優勢為基礎，持續投入研發、積極開拓通路，以提供客戶更完整且符合市場需求的新產品，故在持續拓展客戶及市場下，未來業績與獲利成長應屬可期。

(工商 )