在位於非洲南部小國「賴索托」，日前開採出了一顆非常巨大的鑽石，大小高達442克拉，預估售價將可能來到1,800萬美元（約新台幣5.3億元），目前這鑽石正被運往比利時，將會在下個月正式進行出售。

根據外媒《太陽報》報導，礦業公司「Gem Diamonds」的一名礦工，在賴索托Letseng礦山的露天礦坑中，挖出了大小高達442克拉的巨大鑽石，是該公司歷史上所挖出第2大的鑽石，「Gem Diamonds」的老闆埃爾菲克（Clifford Elphick）也表示，這顆鑽石絕對是今年所挖出最大的鑽石之一。

投資公司「BMO Capital Markets」的分析師愛德華（Edward Sterck）就指出，這顆鑽石的價值可能高達1,800萬美元，目前已經將鑽石送往比利時的安特衛普，預計將會在下個月時進行出售。

礦業公司表示，販售該顆鑽石所獲得的款項，將會挪用一部份出來回饋當地，進行社區福利建設。

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(中時新聞網)