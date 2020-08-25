聯發科(2454)教育基金會長期投入科學人才培育，自2011年啟動「小學科普實作獎助計畫」，配合教育部的中小學科學展覽會活動，至今扎根工作屆滿十年，累積已協助超過一萬八千名師生邁入科學專題探究的殿堂，今年不僅協助彰化溪州鄉水尾國小一舉拿下全國科展國小組物理科冠軍，董事長蔡明介日前也造訪獎助學校之一的基隆八斗國小，更和師生一起「下海」，分享師生關於潮間帶生態研究的成果。

聯發科董事長蔡明介對於推動科技人才教育高度關切，日前特別造訪「小學科普實作獎助計畫」的獎助學校之一的基隆八斗國小，親自前往第一線了解科普獎助計畫的推動情形，並分享師生研究潮間帶鵝頸藤壺的成果。

蔡明介表示，科學教育在過去數十年來為台灣的競爭力奠定深厚的基礎，也是未來台灣面向世界的重要能力，聯發科盼從國小扎根，透過企業資源的帶動，將科普的能量與創客的精神帶進小學，特別是針對資源較缺乏的偏遠學校，期望促進資源的流動，縮短城鄉差距，相信給孩子機會，改變就會發生。

聯發科「小學科普實作獎助計畫」每年獎助四十個研究專題，分五個階段支持全國學校師生投入科學專題研究之路，從計畫初選入圍到前進縣市科展以及邁向全國科展，提供獎助金、科普贈書、教師研習營等不同程度的獎助方案，協助各校專題有足夠的資源投入實驗與後續研究。科普教育對於偏鄉以及資源缺乏的學校，仍是一個高遠的目標，因此計畫特別保留了百分之四十的初選名額給偏遠、特偏、原民與弱勢學校，協助這些學校克服資源上的障礙，跨越科普學習的第一個門檻。

(時報資訊)