工紙大廠榮成（1909）今日應邀召開法說，財務長暨發言人鄒永芳表示，今年整體產能受疫情影響，估較去年317萬噸減少，但價格可望優於去年。7月兩岸稼動率已回復正常水位，仍看好第四季旺季營運表現，且「禁廢令」影響步入尾聲，未來營運狀況有望苦盡甘來。

榮成2020年上半年合併營收167.46億元、年減28.15％，為近4年同期低點。毛利率13.75％、營益率3.05％，去年同期為12.75％、3.23％。受惠業外虧損減少28.87％，歸屬母公司稅後淨利1.13億元、年增17.56％，每股盈餘（EPS）0.09元，自近7年同期低點回升。

鄒永芳指出，上半年營收衰退，主因新冠肺炎疫情使中國大陸稼動率僅64％、台灣則維持滿載，合計平均稼動率僅70％。業外虧損減少，主要受惠金融資產帳面價值回沖1.1億元、財政稅務補貼0.64億元、利息費用減少0.45億元。

不過，榮成7月自結合併營收38.62億元，月增9.29％、年減1.67％，站上今年高點。營益率達6.82％，優於6月1.69％及去年同期2％，為近4月高點。歸屬母公司稅前淨利1.59億元，月增近1.07倍、較去年同期轉盈，登近1年半高點，稅前每股盈餘0.13元。

榮成7月營運狀況顯著好轉，鄒永芳表示，主因中國大陸稼動率回升達99.1％、台灣達103％，整體稼動率重返正常水位。而疫情對工紙銷量及價格的影響已在上半年結束，7月工紙售價較6月提升，且成長幅度高於廢紙。

展望後市，鄒永芳指出，由於7月需求強勁，8月上旬拉貨需求一度偏弱，但近日再度顯著轉強。目前看來，8月工紙售價與7月相當，但由於廢紙成本價格增加，整體表現可能不如7月。不過，9月起逐步進入需求旺季，公司仍看好第四季旺季營運表現。

鄒永芳指出，2017年是造紙業最好的一年，榮成進駐湖北荊州建廠欲搶占先機，卻受「禁廢令」衝擊，獲准取得廢紙量遠低於同業，造成2018、2019年營運明顯下滑，未能取得先進者紅利，所幸，台灣工紙供需狀況相對穩健，使營運表現仍有撐。

鄒永芳表示，中國當地及進口廢紙目前每噸價差約750～800元人民幣，榮成今年迄今僅取得11萬多噸，預計全年僅約13多萬噸。不過，隨著進口廢紙預計至年底歸零，使榮成營運受苦2年半的不利因素影響已進入尾聲，未來競爭狀況可望苦盡甘來。

鄒永芳認為，中國工紙市場需求仍在擴充期，且廢紙回收率還不高、仍有提升空間，長期市場成長潛能仍強。而榮成響應台商回台投資計畫，去年起3年投資約70億元，在彰化二林廠添購年產能20萬噸的造紙機，預計明年1月投產，可望增添新成長動能。

(時報資訊)