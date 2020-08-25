對於誤植照片日期，楠梓警方說，是機器校準問題。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓警分局的警員，日前被拍到在值勤時玩手機，警方25日上午先說，這是警員在看此前的車禍照片。但媒體打臉，警方用的是去年的照片，分局長古瑞麟說，並非警紀鬆動，只是機器校準的問題，已經對此深入了解。

對於媒體報導，指8月24日下午警員在楠梓區高楠公路1376號（中油加油站）前執行超速違規測速照相勤務，當時有兩名警員值勤，其中一名警員認真落實，另一名在觀看手機，引起媒體關注。

警方對此澄清，將依情節輕重按照警察人員獎懲標準予以獎懲。但警方也說，這名警員只是在看之前處理的車禍照片，並非玩樂。

不過，警方在提供給媒體的照片，卻有數張照片標著去年的日期，又遭媒體檢視。警方對此表示，已經對此深入了解事情的來龍去脈，經查，確實是機器校準日期的問題，而照片也確實是日前發生的，並非魚目混珠。照片出包後，警方沒有立即在Line群組回收問題照片，坦然面對。

(中時 )