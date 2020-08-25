政府發放「振興三倍券」，不少民眾已領並消費，花錢花得笑呵呵，唯獨這位媽媽笑不出來。網友在PTT分享，他媽媽拿三倍券逛量販店，不料打開全新未拆封的信封袋，「裡面只有2500元」！

原PO表示，媽媽領了三倍券，原本打算去全聯買中元節供品，回家拜拜，誰知道金額短缺，白白少了500元，結帳時跟店員面面相覷，店員也不知道怎麼辦，「上網查只有破損可更換，沒說錢少了，現在不曉得如何處理」。

網友見文紛紛回應，這狀況沒救了，「怎麼證明媽媽打開全新未拆封的」、「之前政府有宣導，領的時候要確認張數，誰叫你媽事先不檢查」、「500元可以買很多欸」、「結果媽媽領到2.5倍券」、「我家附近的小7店員很細心，再三確認才讓我領」。

根據規定，三倍券在「撕毀（保留部分四分之三以上）」、「破損（殘片能完整拼合）」、「污漬（號碼、文字、花紋可辨識）」情況下，仍可繼續使用。民眾若有使用上的問題，可撥打1988詢問。

(中時新聞網)