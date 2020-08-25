正值川普所屬的共和黨正式提名川普競選總統連任之際，剛出新書爆料川普諸多事蹟的前私人律師柯恩24日親自登上民主黨競選團隊所拍錄的廣告，除了向選民喊話希望別投給川普之外，呼籲正在看川普提名的選民們，「他若說某種事情『很巨大』，那實際上通常很小；若指某件事會有用，那實際上通常不會」。
據《商業內幕》報導，柯恩出現在民主黨超級政治行動委員會（super PAC）「美國橋21世紀」（American Bridge 21st Century）所出資拍攝的廣告中，他在螢幕上表示，多年以來擔任川普總統左右手的他，替他清理過許多「骯髒事」，一度讓總統視他為知己。他表示，要揭露總統真實面目一度讓他感到複雜，「畢竟我也參與了部分內容」。
就在川普接受共和黨提名之際，柯恩在廣告中向選民警告，川普是會「敢在你面前公然說謊」的人，除了呼籲選民不要相信他在本周接受提名時的一言一語，並再次爆料前老闆是如何說反話，「他若說某種事情『很巨大』，那實際上通常很微不足道；若指某件事會有用，那實際上通常不會；若他說該關心你和你的家人，實際上他絕對不會」。
對於川普在競選時一再強調的「法治與秩序」，柯恩也表示這十分可笑，因為實際上每一位曾替他競選的人，事後都被抓出有罪或被告，「也包括我在內」；他最後再向選民喊話，總統總是認為「人民容易激怒」且是「一群笨蛋」，而我自己也在其中，「你不必喜歡我，但這一次請聽我的」。
文章來源：'If he says something is huge, it's probably small': Former Trump fixer Michael Cohen skewers the president in a Democratic ad on the opening night of the RNC
(中時新聞網)
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