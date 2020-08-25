正值川普所屬的共和黨正式提名川普競選總統連任之際，剛出新書爆料川普諸多事蹟的前私人律師柯恩24日親自登上民主黨競選團隊所拍錄的廣告，除了向選民喊話希望別投給川普之外，呼籲正在看川普提名的選民們，「他若說某種事情『很巨大』，那實際上通常很小；若指某件事會有用，那實際上通常不會」。

本月剛出新書爆料川普內幕的錢私人律師柯恩親自登上民主黨出資的廣告，向呼籲正在看川普提名的選民們提出警告，「他若說某種事情『很巨大』，那實際上通常很微不足道；若指某件事會有用，那實際上通常不會」。

據《商業內幕》報導，柯恩出現在民主黨超級政治行動委員會（super PAC）「美國橋21世紀」（American Bridge 21st Century）所出資拍攝的廣告中，他在螢幕上表示，多年以來擔任川普總統左右手的他，替他清理過許多「骯髒事」，一度讓總統視他為知己。他表示，要揭露總統真實面目一度讓他感到複雜，「畢竟我也參與了部分內容」。

就在川普接受共和黨提名之際，柯恩在廣告中向選民警告，川普是會「敢在你面前公然說謊」的人，除了呼籲選民不要相信他在本周接受提名時的一言一語，並再次爆料前老闆是如何說反話，「他若說某種事情『很巨大』，那實際上通常很微不足道；若指某件事會有用，那實際上通常不會；若他說該關心你和你的家人，實際上他絕對不會」。

對於川普在競選時一再強調的「法治與秩序」，柯恩也表示這十分可笑，因為實際上每一位曾替他競選的人，事後都被抓出有罪或被告，「也包括我在內」；他最後再向選民喊話，總統總是認為「人民容易激怒」且是「一群笨蛋」，而我自己也在其中，「你不必喜歡我，但這一次請聽我的」。

(中時新聞網)