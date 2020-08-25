畢嘉士基金會今年中秋推出由馬拉威公平貿易咖啡或茶葉，搭配屏東勝利之家庇護工場的手作挪威蛋捲的中秋禮盒。（畢嘉士基金會提供／林良齊台北傳真）

畢嘉士基金會今年中秋推出由馬拉威公平貿易咖啡或茶葉，搭配屏東勝利之家庇護工場的手作挪威蛋捲的中秋禮盒，銷售盈餘全數投入馬拉威獎助學金計畫。

畢嘉士基金會合作的馬拉威南部百年茶園Satemwa，不只取得公平貿易認證，也獲得UTZ、雨林聯盟認證，除了提供合理薪資與安全環境，也很照顧員工及其家人。

庇護員工阿逢是膳工坊製作挪威蛋捲的第一把交椅。由於挪威蛋捲從材料份量、製作時間、到手捲蛋捲的力道掌控，方方面面都需拿捏精準，阿逢天生固著的性格，剛好在這項工作上發揮淋漓盡致。十年來，阿逢總是站在機台前，倒入麵糊、烘焙、塑形，精準完成每個步驟，確保每根蛋捲色澤、品質一致，好手藝更吸引饕客一再回購。

屏東勝利之家技輔老師王藝潔表示，輕度智能障礙的阿逢，剛來的時候幾乎不講話，但如今阿逢的退縮行為改善不少，甚至還會主動聊天，分享家裡的事，藉由庇護工場的培力，包括阿逢在內的身心障礙青年，不只獲得穩定工作與收入，更活出生命的潛能與價值——這正是畢嘉士醫師留下來的精神。

(中時 )