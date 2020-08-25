美國川普政府意識到全面封禁微信可能給美國科技、零售、遊戲、電信和其他行業帶來災難性影響，川普政府高層官員近日正私下接觸一些美國公司，以消除這些企業的疑慮。

美國可能為微信封殺令「留後門」，避免傷及在華美國企業，蘋果等美國企業或能繼續在大陸與微信有商業往來。受訪學者預判，華盛頓在封禁微信時將精心計算美國企業的利益，以免在無法「殺敵一千」的情況下先「自損八百」。

報導稱，美國政府仍在研究如何實施部分禁令的技術問題，一個關鍵問題是，是否允許蘋果和谷歌在美國以外的全球應用商店，提供微信下載。

如果華盛頓決定「留後門」，蘋果、谷歌將能繼續在大陸應用商店提供微信程式下載，星巴克等美國企業也可能繼續通過微信平台，在大陸與消費者交易。

美國總統川普本月6日簽署行政命令，要求從9月中旬開始禁止美國人和美國企業與微信的商業往來，但未就這項禁令所涉及的範圍做出詳細說明。

十多家美國跨國公司本月11日在與白宮官員的電話會議上，對禁令及其影響範圍表達擔憂，並希望能縮小適用範圍。出席該會議的包括蘋果、沃爾瑪、迪士尼等在大陸有大量業務的企業。

業內人士認為，蘋果公司可能是微信禁令的最大受害者。大陸市場目前占蘋果全球營收的五分之一，近期大陸網路調查顯示，絕大多數大陸用戶為了繼續使用微信，願意放棄iPhone。

有分析也擔憂，一旦大陸政府採取反制措施，蘋果很可能成為制裁對象，而蘋果目前高度依賴大陸的生產製造。

此外，一些直面消費者的美國企業，例如星巴克等，則擔心無法在大陸用微信平台為消費者提供訂餐等服務。

《華爾街日報》引述美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）指出，對那些不住在大陸的人來說，他們不明白如果美國企業不被允許使用微信會有多大的影響，「與所有競爭對手相比，他們將處於嚴重的劣勢」。

上海社科院互聯網研究中心首席研究員李易教授接受《聯合早報》訪問時分析，川普雖然要打擊大陸企業，但無法不顧及美國跨國企業的利益，因此在出手時不可能完全蠻橫和任性。

大陸華中科技大學教授陳波受訪時也分析：「制裁微信如果對美國企業有很大損失，對微信卻沒有很大影響，就沒有意義……自損八百的前提是能殺敵一千。」

微信在全球約有12億用戶，但在美國的用戶並不多，每日活躍用戶約為1900萬。陳波分析，與華為和TikTok不同，微信對美國國家安全或美國企業領導地位構成威脅的理由十分牽強。

他判斷，川普封殺微信一方面是想製造莫須有的敵人並將它擊敗，向選民證明自己強大；另一方面也是通過這個方法，逼迫相關美國企業支持他的競選。

受訪學者也不排除，相關美國企業可能做出有利於川普競選的承諾，換取白宮「留後門」。李易指出，蘋果等科技企業可能為爭取白宮「網開一面」，做出增加向美國交稅、讓製造業回流等允諾。

另一方面，美國限制微信也將切斷在美華人以及一些美國企業，同大陸人和大陸企業聯絡的管道。

一個由微信用戶組成的團體前天向舊金山聯邦法院提出訴訟，指川普擬對微信實施的限制違反美國憲法。該團體在訴訟中稱：「無論是行政命令本身還是白宮，都沒有提供確鑿證據支持有關在美國使用微信危及國家安全的說法。」

(中時新聞網)