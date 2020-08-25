中印自6月發生流血衝突以來，雙邊關係持續未見好轉。最新消息是，印度正逐步移除華為和其他中國公司的電信設備。當地政府官員表示，為免引起北京方面的強烈反應，印度不太可能正式禁止華為和其他公司。

據外媒報導，新德里尚未對華為和中興等中國設備供應商發布正式書面禁令，莫迪（Narendra Modi）政府也未發表任何相關公開聲明。

不過，行業高管和政府官員表示，主要部門已經明確表示，本地電信服務提供商應避免在未來的投資中（包括在5G網路中）使用中國設備。

報導引述電信行業一位高管稱，「現在已經很清楚了...真的結束了（There is now clarity...It’s really game over）」。高管補充說，印度電信部門已禁止與中國供應商進行5G測試。

報導還引述政府官員表示，新德里不太可能正式禁止華為或其他中國設備公司，以免引起北京方面的強烈回應。

該官員稱，「我們的實際想法是：用強硬的行動取代強硬的話語（The thinking is: Let’s do tough rather than talk tough.）」。「我們不想讓消費者變得艱難，但在涉及大型公共合約和關鍵基礎設施方面，我們更喜歡非中國公司。這一訊息已傳達給印度企業（We don’t want to make life miserable for consumers. But when it comes to big public contracts and critical infrastructure, we would prefer non-Chinese companies. That message has gotten through to Indian business.）」。

印度是世界第二大行動市場，擁有超過8.5億用戶。華為一直是印度的三大電信設備供應商之一，曾與Bharti Airtel，Vodafone和國有BSNL簽訂重要合約。除了印度的非正式抵制，華為在英國、澳洲等地也面臨巨大壁壘。

(工商 )