六合國小學童25日上午參訪頭份警分局，試戴警用頭盔。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

六合國小學童25日上午參訪頭份警分局，試穿警用背心。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市六合國小師生等28人，25日上午至頭份警察分局參觀，分局安排專人引導參觀拘留所外，並由頭份所警員彭智堯介紹警察應勤裝備並提供頭盔、防彈衣、反光背心、刑警背心等穿戴體驗活動。

過程中，小朋友實際體驗穿上反光背心指揮交通，讓他們感覺到非常威風，而穿戴防彈衣、頭盔沈重且悶熱，也讓小朋友們深深體驗警察工作辛苦，分局並安排官警宣導婦幼安全觀念、反詐騙、反毒、交通安全等常識並辦理有獎徵答，員警生動、詼諧的講解，小朋友們反應熱烈，爭相舉手作答，達到寓教於樂效果。

(中時 )