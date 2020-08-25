頭份市六合國小學童參訪頭份警分局 16:052020/08/25 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 六合國小學童25日上午參訪頭份警分局，赴拘留所參觀。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六合國小學童25日上午參訪頭份警分局，試戴警用頭盔。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） 六合國小學童25日上午參訪頭份警分局，試穿警用背心。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份市六合國小師生等28人，25日上午至頭份警察分局參觀，分局安排專人引導參觀拘留所外，並由頭份所警員彭智堯介紹警察應勤裝備並提供頭盔、防彈衣、反光背心、刑警背心等穿戴體驗活動。 過程中，小朋友實際體驗穿上反光背心指揮交通，讓他們感覺到非常威風，而穿戴防彈衣、頭盔沈重且悶熱，也讓小朋友們深深體驗警察工作辛苦，分局並安排官警宣導婦幼安全觀念、反詐騙、反毒、交通安全等常識並辦理有獎徵答，員警生動、詼諧的講解，小朋友們反應熱烈，爭相舉手作答，達到寓教於樂效果。 (中時 ) #頭份 #分局 #警察 #小朋友 #體驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷克議長將訪台 立法院今演練熱身 12:572020/08/25 政治 雲林家扶夏令營 學生製作消毒水落實防疫工作 19:032020/08/24 生活 穆川申群交趴驚傳男警參加 新北警局：記過調地 17:472020/08/24 社會 男警竟參加情色趴 遭記過調地 04:102020/08/25 地方新聞 穆川申舉辦群交趴驚見男警在名單中 新北男警懲處曝光 07:362020/08/25 社會 苗栗白牌車比小黃便宜 加強取締仍不敵市場需求 12:132020/08/25 社會 早餐店遭男子拿走現金袋 事後店家選擇認賠原因曝光 14:262020/08/25 社會 八德三元宮前改單行道 3天告發80件 20:152020/08/24 寶島 蓄意開啟消防灑水系統致淹水 警鎖定身分查緝中 14:262020/08/24 社會 採‧訪‧線‧上－好市多的魔力 04:102020/08/25 專題周報 社會熱門新聞 婦搭公車迷途 女兒的貼心之舉助警送返家 - 社會 色里長服務里民 誘騙單親媽上車掐乳摸下體 - 社會 早餐店遭男子拿走現金袋 事後店家選擇認賠原因曝光 - 社會 假冒張清芳、李嘉誠秘書詐上億騙國家隊口罩 騙扁小子黃琪遭檢求重刑 - 社會 協助查封房舍 台中員警遭思覺失調患者砍傷 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。