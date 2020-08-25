川普的長子小唐納在共和黨全代會中痛批民主黨總統候選人拜登

共和黨全國黨代表大會首晚登場，美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr）上台，成為全國矚目的焦點。

據BBC新聞網25日報導，小唐納在演說中說，川普的政策對美國經濟來說，就像火箭燃料，他大讚老爸的領導力。然而，他最強有力的台詞，並不是吹捧川普，而是痛批民主黨總統候選人拜登。小唐納說，拜登激進的左翼政策將使美國經濟復甦停滯不前。他甚至警告保守派，民主黨會把川普任內的經濟成就一掃而空。

「拜登已經承諾，要把錢從你口袋拿出來，把它放在沼澤裡，」他說，「那是有道理的，基本上拜登就是沼澤裡的尼斯湖水怪。進半個世紀以來，他就一直潛伏在那兒。」

小唐納拚命拉抬老爸的聲勢，雖然支持者說，他能大大炒熱場子，但批評者說，他最會火上加油。他火力全開，攻擊拜登的次子韓特（Hunter Biden）與媒體，結果引起現場群眾大聲附和。小唐納很會煽動情緒，並熱愛運動和打獵，如今不計一切代價，要幫老爸贏得連任。而共和黨的戰略是致力激勵川粉，他們認為，小唐納是最後王牌。

(中時新聞網)