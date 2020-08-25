龍瑛宗的孫女大葉大學助理教授劉抒芳（中）代表致詞說「北埔很多人不知道龍瑛宗，是比較遺憾的！」（羅浚濱攝）

縣府修復北埔公校日式宿舍做為「龍瑛宗文學館」25日熱鬧開館，龍的孫女大葉大學助理教授劉抒芳代表致詞說「北埔很多人不知道龍瑛宗，是比較遺憾的！」客委會主委楊長鎮希望與縣府合作，讓北埔每家戶都有龍瑛宗的文學作品，讓北埔人知道這位台灣重要的文學家。

縣長楊文科表示，在台灣文學史上，新竹縣有吳濁流、龍瑛宗兩位重量級作家相互輝映，感謝客委會協助成立龍瑛宗文學館，對地方發展具有重要指標性，選在龍瑛宗110歲冥誕之日進行開館儀式，深具義意，不僅成為客家文學教育的新展館，更讓新竹縣客家文化建設推進一個新的里程碑。

龍瑛宗長子劉文甫住在日本，由劉抒芳代讀致詞，期待這座文學館給北埔帶來清新人文氣息，新的觀光名勝景點，在日本有大大小小400多座在地作家文學館，但北埔許多鄉親不知道龍瑛宗，如何讓民眾與文學更加親近，這是台灣一個重要議題。

客委會主委楊長鎮說，龍瑛宗寫出殖民地小鄉鎮知識份子的苦悶，文學作品超越時代，具世界觀，他希望每個文學家的故鄉都有文學館、銅像外，當地子弟都能閱讀了解作品，希望與縣府合作，讓北埔每家戶都有龍瑛宗的文學作品。

文化局長田昭容表示，龍瑛宗文學館尚未正式對外開放，清華大學策畫8月29日到9月19日的古蹟文學小旅行系列活動先做試營運，正式開放參觀後會提供導覽服務，並不定期舉辦講座、讀書會，希望作為文學青年夢想的新基地。

(中時 )