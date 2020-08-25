一般人對拖車司機的印象，大都是男性，如果看到女司機、又是性感正妹，一定馬上吸引許多人目光。國內拖車業唯一女駕駛錢雅婷（錢錢），由於長相亮麗、火辣，贏得「拖吊女王」封號，她四月復出加入網路直播拍賣，在《543小姐》靠著一套吸客哲學「三字經」、「創造魔鬼視角」，她曾經創下單筆15萬元的訂單。

「拖吊女王」錢雅婷，她四月復出加入網路直播拍賣，曾經創下單筆15萬元的訂單。（圖／翻攝自畫面）

據「東森新聞雲」報導，錢錢說，直播拍賣主就要像是「精神分裂」一樣，自己演給自己看，下播後還得看是否需要改進，如果一場業績不理想，就要告訴自己「下一次會更好」，因為這樣的態度，讓曾經單筆成交15萬水產訂單，她回想後笑說：「就是恩客，看到他就是直接趴著叫乾爹」。

「拖車界女王」錢雅婷，網路直播拍賣自有一套吸客哲學。（圖／取自當事人FB）

錢錢說，現在當網路當直播主難免會遇到酸民，至於如何面對？她說「就直接幹回去啊！不用客氣，因為開拖車時就這樣，因為遇到不好客人，電話拿起來就是對罵，所以直播上有人罵，當場就會直接罵回去。」

錢錢在拖車業擔任司機時，網友稱讚她「一雙腿超美」，「拖車界之花，很佩服參與這樣的工作」、「拖車界女神」、「超厲害的熟女」。對於為何從拖車界轉到直播界，她說：「因為拖車界生意蕭條，沒有固定薪水，才會誤入歧途，而且之前也有短暫直播過，才答應試試看，而且直播很有趣，可以認識全省不同的朋友」。

(中時新聞網)