資深演員夏光莉在當紅之際，為與演員藍文青交往而息影，陪著藍經營火鍋店，未料藍另結新歡生子，雙方感情生變，夏更提告要藍還債，以及當初借錢購買的3對小鳥。台北地院審結，判藍應返還504萬餘元及3對小鳥，可上訴。

曾演出《白娘子傳奇》、《楚留香傳奇》、《劉伯溫傳奇》的夏光莉，事業如日中天之際，為了藍文青放下演藝事業、推掉所有邀約，陪藍打拚藍寶寶麻辣火鍋事業，28年的感情卻在去年生變，還衍生出金錢糾紛，讓夏一狀告上法院；夏去年受訪時說：「他是我人生中遇到的最大騙子，說假話連眼睛眨都不眨。」

夏光莉主張，藍文青2016年6月間向他借款110萬元，購買3對雙黃帽亞馬遜小鳥，另自2017年5月起，藍為了重新經營麻辣火鍋店，陸續又向她借款2900萬元，目前已清償1100萬元，並信託房產抵押1000萬元，故請求返還800萬元及3對小鳥，若小鳥無法歸還，應再給110萬元。

藍文青抗辯，兩人交往同居多年，夏光莉息影後沒有收入，都靠他來養，夏曾書立字據及遺囑感謝他長年照顧，願將財產贈與他，他沒有借貸必要，且夏匯給他經營事業的錢，是他給夏養老用，本來就是他的錢。雙方原是夫妻關係，生活相互扶持，金錢往來有很多原因，夏並未就消費借貸合意舉證。

法官審理發現，雙方雖不爭執2900萬元的匯款事實，但未書立任何借據，無法僅以1000萬元的房產信託書推得2900萬元借貸關係，不過，藍文青2019年1月9日曾傳簡訊給夏光莉表示，房子賣掉就還1000萬台幣，另再找時機換17萬美金存過去，應是藍承認借款後提出的清償方案。

法官認定，雙方應有17萬美金的借貸關係，依宣判時的匯率計算，藍應返還新台幣504萬4750元，另因夏曾針對小鳥的事情寄發存證信函，藍未即時否認，因此也應返還3對小鳥，若無法，則應再給付110萬元。

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(中時 )