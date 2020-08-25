被譽為「神明代言人」的命理師沈嶸，常藉由「通靈能力」針對知名人士事件分析己見，對於近來有消息指出著名的邪靈安娜貝爾逃出博物館，她則率先坦承：「安娜貝爾在2017年10月就被她不小心釋放出來」，引發網友議論。

聞名世界的邪靈娃娃安娜貝爾，被驅魔人華倫夫婦封印在美國康乃狄克州「靈異博物館」，未料卻在8月14日驚傳逃走，根據《自由時報》報導，華倫夫婦女婿東尼馬上拍影片闢謠，但仍引發一陣恐慌，不過命理師沈嶸則語出驚人表示：「安娜貝爾可能早在2017年10月就被我不小心釋放出來了」，她表示當時開直播談論有關「邪靈」的主題，當時解開安娜貝爾封印並招喚其靈體，未料對方竟藉機逃跑，如今博物館內玩偶只剩空殼，讓她公開致歉：「太對不起大家了」。

雖然安娜貝爾逃脫消息傳得沸沸揚揚，甚至還有人貼出逃跑路線的照片，不過博物館館方駁斥此傳聞，表示安娜貝爾仍乖乖待在博物館內，所有消息全是空穴來風。

(中時新聞網)