《2分之一強》固定班底馬丁25日宣布和老婆Shanon離婚10個月，消息震驚外界。事實上，兩人雖然已不是夫妻，仍是工作上的夥伴，上個月合體在節目談夫妻相處，馬丁指控Shanon會威脅他去死，Shanon也指責他不穿內褲交壞兒子安東。

節目中，馬丁和Shanon站上夫妻控訴擂台，互相指責對方的不是，馬丁說：「我要控訴的是老婆威脅我去死，以前我們剛結婚時，早餐有時我會買，或是她很溫柔的說我想要吃這個幫我買，最近她會推我，說要吃這個要我去買，用命令的，她會很生氣地說『You wanna go out or you wanna die』我覺得壓力好大，我很累，沒有張開眼睛。」Shanon則澄清因為馬丁婚前婚後有差，才會覺得生氣，她也控訴馬丁在家全裸影響到小孩，「有次安東上體能課，老師來問我說小孩6歲了怎麼不穿內褲，我每次都問安東『穿內褲好不好？』他會回『不要，爸爸都沒有穿。』

不僅如此，Shanon表示馬丁每次生病的時候，她都會帶老公去看醫生，但自己發燒感冒時，馬丁都沒有陪她看過病，有一次更是只遞給Shanon一杯水，直到計程車來了都不一起陪同，回來還要幫買早餐，馬丁則解釋要有人在家顧小孩，也擔心孩子被傳染。

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(中時新聞網)