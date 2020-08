《2分之一強》固定班底馬丁25日宣布和老婆Shanon離婚10個月,消息震驚外界。事實上,兩人雖然已不是夫妻,仍是工作上的夥伴,上個月合體在節目談夫妻相處,馬丁指控Shanon會威脅他去死,Shanon也指責他不穿內褲交壞兒子安東。

節目中,馬丁和Shanon站上夫妻控訴擂台,互相指責對方的不是,馬丁說:「我要控訴的是老婆威脅我去死,以前我們剛結婚時,早餐有時我會買,或是她很溫柔的說我想要吃這個幫我買,最近她會推我,說要吃這個要我去買,用命令的,她會很生氣地說『You wanna go out or you wanna die』我覺得壓力好大,我很累,沒有張開眼睛。」Shanon則澄清因為馬丁婚前婚後有差,才會覺得生氣,她也控訴馬丁在家全裸影響到小孩,「有次安東上體能課,老師來問我說小孩6歲了怎麼不穿內褲,我每次都問安東『穿內褲好不好?』他會回『不要,爸爸都沒有穿。』

不僅如此,Shanon表示馬丁每次生病的時候,她都會帶老公去看醫生,但自己發燒感冒時,馬丁都沒有陪她看過病,有一次更是只遞給Shanon一杯水,直到計程車來了都不一起陪同,回來還要幫買早餐,馬丁則解釋要有人在家顧小孩,也擔心孩子被傳染。

影片來自YouTube,如被移除請見諒。

(中時新聞網)