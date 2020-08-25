疫情改變消費者生活習慣，後疫情時代來臨，味王(1203)在下午舉行法說會時表示，上半年包括速食麵、即食調理包等快餐類產品銷售額都衝高創歷史天量，因應生活型態的改變，將添購速食品充填設備並擴建現有廠房，另外規劃速食麵全新自動化生產線，至於在醬油產品方面，將朝少量多樣、輕量化來做規劃。

全球新冠肺炎疫情仍居高不下，味王鄭絢彰協理說，台灣疫情守得不錯，預期H2表現將會優於H1，不過泰國和越南現在疫情仍處於高峰，預期下半年仍將會受到影響，味王今年上半年的表現優於去年同期，預估下半年持平於去年同期，全年業績表現可望較去年成長。至於公司在新竹的4萬坪土地，一直尋求廠商可以一起開發當中，另外，三重的土地開發，目前正在積極準備提供更詳細的資料給新北市政府審查。

味王鄭絢彰指出，今年初爆出新冠肺炎疫情後，消費者生活型態大幅改變，大家盡量減少外食機會在家自已煮，也使得速食調味包市場需求量大增，農曆年後各大賣場及超市泡麵和調理包常常都是空無一物，上半年公司速食調味包及泡麵產品都需要加班因應，上半年包括速食麵、即食調理包等快餐類產品銷售額都衝高創歷史天量。

(時報資訊)