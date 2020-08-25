中美通話並認為就貿易問題取得進展，A股個別發展。上證指數25日收跌12點，終止連升兩日，3,400點關口得而復失。市場交投活躍，兩市成交合計增至人民幣（下同）9,421億元。

上證指數25日開盤漲7點，早盤震盪走高，最高見3,408點，升23點或0.69％，其後由升轉跌，最低見3,364點，跌21點或0.63％，全日收盤報3,373點，跌12點或0.36％，成交3,559.98億元。

深成指收盤報13,669點，升2點或0.02％，最高見13,788點，升121點或0.89％；低見13,620點，跌46點或0.34％，成交5,860.63億元。

滬深300指數報4,761點，升6點或0.13％；創業板指數報2,701點，升16點或0.63％。

各類股個別發展，有色金屬股跌逾2％；房地產、煤炭、鋼鐵股跌逾1％；電力、化工、水泥、金融股偏軟；石油股走穩。

(工商 )