南韓饒舌女歌手Jessi，7月底推出全新單曲《NUNU NANA》以超強氣勢橫掃各大音樂排行榜前幾名，加上與李孝利、嚴正化、MAMAMOO華莎一同組成限定女團「退款遠征隊」人氣再度爆棚。而過去曾大方在節目坦承整形的她，近日被網友挖出整形前的樣貌，竟意外得到網友一致認為「整形前更正」。

擁有精緻五官、魔鬼身材與嗆辣直爽個性的Jessi，過去曾在節目中坦承自己剛出道時因為很不上相，被當時的經紀公司說服做了整形手術，也就是鼻子跟眼睛，但做完後她十分後悔，節目中自嘲「原本以為有了雙眼皮會比較不兇狠，沒想到做完變得更兇狠，都沒人敢跟我講話」，而與她擁有多年交情的知名主持人劉在錫也曾公開表示「她沒有雙眼皮時更好看」，令網友們十分好奇。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시（@jessicah_o）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 27 日 下午 8:56 張貼

近日，Jessi因發行單曲並與天后們一同組成強勢女團再度攀向事業巔峰，網友也翻出她過去剛出道以藝名「Jessica H.O」活動時的節目截圖，雖看起來眼睛看起來較細長、氣場也不如現在強，但五官一樣立體，甚至多了點甜美的感覺，讓網友看了忍不住留言「以前很正啊」、「為什麼經紀公司要她整？」、「我喜歡以前的她」引發熱議。

Jessi整形前照片遭挖出「超甜反差美」嚇翻眾人（圖／fmkorea）

(中時新聞網)