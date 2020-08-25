隨著減塑愛地球的意識抬頭，環保署2020年免洗餐具限用新制新增百貨公司業、購物中心、量販店業等餐廳不得提供各類材質免洗餐具，並由地方政府各自提報實施日期，環保署長張子敬今(25)日表示，上述新制屬限塑第二階段，接下來目標將針對源頭製造商的塑膠材質做單一化，讓後續回收利用更容易。

張子敬指出，環保署公告修正「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，自2018年1月1日起共計14類管制對象如公私立學校、百貨公司、購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店等不得免費提供購物用塑膠袋，也取消塑膠袋厚度管制，這是第一階段的限塑。

第二階段係今年針對全台各縣市公部門、學校、百貨及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店等8大類場所餐飲業業者不得提供一次性碗、盤、杯、餐盒等塑膠類免洗餐具。

張子敬進一步指出，現在仍有許多餐飲業者為因應民眾的習慣，雙軌並行提供一次性及重複性的餐具，其實可以看出要全面使用重複性餐具是可行的，如果公部門施予一點壓力推行，就能讓業者儘速剔除掉一次性餐具的提供。

談到下一階段限塑作為，張子敬說回收塑膠用品其實十分不容易，例如紙杯內側的塑膠薄膜在台灣只有極少數業者能夠處理，希望將來能做到源頭材質單一化，讓後端業者在處理、分類、回收、再利用時也更容易，再利用率也能有所提高。

他說，至於其他限塑作法，將會和海廢平台等NGO討論，因為有時官方做法民間不見得能接受，屆時將會集思廣益找出更好的施行方法。

(中時 )