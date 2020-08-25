苗栗縣長徐耀昌25日上午主持泰安鄉大興村C級巷弄長照站揭牌啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

泰安鄉大興村醫事C級巷弄長照站，25日上午揭牌成立，縣長徐耀昌希望社區長輩善用長照站資源，走出家門參與活動，學習新知，延緩老化，在熟悉的環境中快樂、健康的生活。

大興村至108年12月總人口數539人，其中，55歲以上老年人口118人，佔全村總人口數21.89％，高齡人口日益增多，加強推動社區長期照護已是刻不容緩。

泰安鄉衛生所由於政府推動長照2.0服務至今，大興村一直未成立部落文化健康站或社區型長照據點，為落實推動長照政策，加強服務鄉親，積極爭取設立大興村醫事C級巷弄長照站，以強化社區初級預防功能，降低長者衰弱及失能風險，維護長者日常生活獨立自主，減輕依賴程度。

衛生所在大興村活動中心設置的C級巷弄長照站，今天上午由縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌、泰安鄉長劉美蘭、泰安衛生所主任賴聖安等人，共同揭牌啟用，並與長照站的長者一起做健康操，由於適逢七夕情人節，縣長徐耀昌特地準備了巧克力贈送長者品嚐。

縣長徐耀昌指出，縣府為打造銀髮族樂居環境，積極布建社區整體照顧服務網，目前已在各鄉鎮市成立40個A級社區整合型服務中心、174個B級複合型服務中心、120個C級巷弄長照站，整合醫療、預防、護理等資源，以建構社區健康照護團隊，落實在地安老。

泰安衛生所指出，大興村C級巷弄長照站每周1至周5提供服務，讓長輩白天到據點，一同參與漢方有氧、飲食衛教、健康生活認知等課程、活動，有效活化老人身心靈，延緩老化，在據點裡，長輩還可以一起用餐、聊天、學習新知，享受在地幸福安老的快樂生活。

(中時 )