今年受到新冠肺炎疫情影響，募款活動紛紛延期或取消，讓靠善款維持營運的創世屏東分院面臨艱難挑戰，趁著中秋前夕，院區舉辦柚子義賣，盼能彌補款項不足，中洲建設董事長黃啟倫獲悉後大方認購400箱，號召眾人一起做公益。

創世屏東分院長林艾樺指出，目前院區收容54人，雖然捐款減少，但植物人照護服務還是得繼續，包括日常使用的醫材、健康食品、尿布等，開銷都是固定，扣除人力、平均每月要透支30萬元，「對於經營者來說壓力真的很大」。

本來以為振興券發行後可以帶動捐款，但至今僅收到20筆不到的三倍券，所幸連續5年支持創世的清泉果園，今年再度發起「柚見愛」活動，提供文旦義賣，目標售出5000斤柚子，盼能挹注38萬元，可供院民2個月的尿布支出。

林艾樺透露，疫情不僅影響捐款，初期的門禁管制，也讓多數家屬大半年時間沒看到親人，目前改為有條件探視，2位院民先生特地選在情人節當天，探望朝思暮想的妻子，護理人員還特別將2對夫妻裝扮成牛郎織女，帶著裝扮玉兔的孩子們，一同製作文旦燈，共度浪漫情人節。

黃啟倫獲悉義賣消息開跑，第一時間響應，大方預訂400箱文旦，作為致贈客戶的中秋禮，他也號召大家一起作公益，讓愛心暖流滿溢社會各角落。

(中時 )