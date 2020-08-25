5G帶來嶄新變革，也是產業數位轉型的新契機，遠傳電信於台中、高雄接連舉辦兩場「5G應用領航」研討會，首場研討會今日於台中林酒店舉辦，與會者涵蓋科技、製造、醫療、食品、學校與公部門，遠傳分享自身「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的實績與協助企業夥伴的導入經驗，並與產、官、學界交流5G時代的產業發展趨勢。

遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，遠傳憑藉5G「大人物」與雲端技術實力，積極與企業客戶夥伴合作，協助夥伴規劃各種5G應用場域解決方案。遠傳在與各產業的接觸過程，感受到產業渴望更加瞭解5G產業應用，因此遠傳希望藉由分享自身串聯5G整合經驗，與企業夥伴激盪出更多創新火花，共同推動產業升級與拓展藍海商機。

今日於台中舉辦的「5G應用領航」研討會上，遠傳分享5G於企業垂直場域的優勢與導入5G專網效益，因應企業不同業態、不同領域的發展，遠傳5G企業專網四大解決方案可從網路規劃、建置、維運到優化，為企業量身打造最適切的5G應用。遠傳也分享如何透過導入AI技術協助企業實現升級，以及善用大數據分析作為決策基礎，藉由一步步的佈局，達成企業數位轉型。

遠傳今日展出智慧製造場域的生產管理與廠務管理應用，包括智慧門禁、設備預知診斷、智慧戰情室等；也呈現遠傳透過大數據運算平台進行資料過濾、整理、分析、資訊淬鍊，結合遠傳自行開發的遠傳大數據分析平台，以及結合通訊、IoT科技與雲端視訊的遠距診療服務，與產業深度交流，藉由實際體驗產業應用，期盼企業夥伴對5G應用能有更深度的瞭解。

「5G應用領航」研討會的系列活動獲得企業夥伴熱烈迴響，第二場研討會本周五（8／28）於高雄漢來巨蛋會館舉辦，遠傳將持續以自身的經驗及資通訊整合專長，扮演5G時代企業數位轉型的最佳夥伴。

(中時 )