中華電信、交通大學與陽明大學25日簽訂產學技術合作意向書，三方將攜手合作發展5G AIoT智慧醫療應用，並合作建置全程醫療照護的未來智慧醫院。

合作發展智慧醫療照護解決方案的內容，包括陽明大學數位醫學中心與中華電信進行「智慧居家睡眠健康照護方案」產學合作開發，中華電信健康雲進行病患居家睡眠心電圖、血氧生理資訊蒐集，提供陽明大學AI智能睡眠平台進行診療分析，未來以交大、陽明兩校合併後推動設立之醫療院所為「智慧醫療創新技術場域驗證」，合作建置未來智慧醫院。

中華電信目前在健康照護領域推動健康雲平台，提供慢性病患居家照護、企業職場健康照護服務，子公司資拓科技則發展智慧醫院，未來規畫以自有5G、AIoT、AVR、MOD、雲計算等平台資源，結合陽明、交大先進智慧醫療應用技術，發展未來智慧醫院應用包含智慧醫療服務，並擴及居家、社區與遠距醫療照護。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信與陽明、交大因應5G時代來臨，透過產學技術策略合作，共同發展5G AIoT智慧醫療應用服務，這次透過三方簽訂合作備忘錄，將是落實智慧醫療發展的新里程碑。

中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，與交大及陽明大學已從客戶關係升級為合作夥伴，三方會共同開發相關應用及解決方案。

吳麗秀強調，中華電信發展智慧醫療，都要先經過概念驗證（PoC）、商業驗證（PoB），例如，智慧睡眠目前在PoC階段，年底規畫出完整的服務，明年正式推展至醫療院所。她舉例，過去有些有睡眠困擾的民眾，到醫院接受相關檢測時必須在醫院睡上一晚，多數人抱怨睡不習慣，未來透過智慧遠距醫療，居家也可以進行生理數據的蒐集，改善「睡在醫院」的痛點。

吳麗秀強調，MOD是進入家戶的最後一哩，且MOD已可進行雙向互動，未來透過健康頻道，讓民眾可以直接在MOD詢問問題、醫療院所的醫師也可直接在MOD回應民眾問題，她強調，MOD未來會在智慧醫療普及化扮演重要角色。

交通大學代理校長陳信宏表示，推動智慧醫療是交通大學未來發展主軸，整合生醫、物聯網、大數據、電資光通、機械、材料等跨領域研發能量，攜手陽明大學共同發展BioICT，打造具備高端研究與臨床試驗能力的國家級研究中心，這次三方合作，將讓智慧醫療國家隊生態更健全。

陽明大學校長郭旭崧指出，今年疫情恰好證明資通訊與醫療整合的重要性，也是台灣目前防疫成功的關鍵，台灣應該善用資通訊能量結合醫院及醫師的能力，讓台灣成為國際上智慧醫療典範。

(工商 )