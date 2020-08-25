王品集團旗下頂級牛排館-THE WANG，在美食界盛事《台北台中米其林指南2020》公佈後成為「米其林餐盤推薦」，最大的亮點就是「最年輕得主」-THE WANG，2019月10月甫開幕，不到11個月就獲得米其林推薦，這也是王品集團在台灣第一次躋身「摘星預備軍」，也代表連鎖餐飲的「食力」逐漸獲得國際肯定。

今年米其林首度將台中美食納入評選，除了4家星級餐廳外，另有31家「餐盤推薦」獲指南認可為「供應美味菜餚的餐廳」，像是是今年剛摘下米其林一星的A CUT，2018、2019年皆是餐盤推薦，可見這些潛力股隨時有可能摘星，必須抓緊時間先吃一波。

THE WANG位於台中七期燙金地段，以「Chef’s house」為設計概念，6米挑高空間，運用潑墨大理石與金屬家飾，營造質感奢華氛圍。一入店，專屬「THE WANG香」輕柔拂面，由知名香水品牌、星宇航空也指定的 P.Seven操刀，為王品量身客製迎賓香氛。皮革氣味襯托牛排質感、辛香料誘發食慾，嗅覺、味覺多重感官刺激下，打造獨一無二的用餐體驗。

明星商品主推「乾式熟成丁骨牛排」，選用美國PRIME等級丁骨牛排，乾式熟成28天，高溫炙烤後淬鍊出醇厚風味，帶獨特奶油、堅果香氣。丁骨送進百萬頂級烤箱上色90秒，再以250度高溫鑄鐵鍋靜置，表層酥脆帶焦香、鮮甜肉汁被緊緊鎖住，能一次品嚐到菲力與紐約客的雙重美味，以及骨邊回烤的酥香口感。除了管家式侍餐服務，亦針對喜愛品酒的饕客提供「Wine Pairing」餐酒搭配，範圍涵蓋法國著名十大產區、世界百大酒莊的名酒。

乘勝追擊，THE WANG也將於9月1日起，限量供應「產地直送」的馬祖淡菜，先以奶油、鹽與胡椒簡單烹調，再搭配黃檸檬賦予清爽風味。淡菜肉質豐腴肥美，搭佐烤得酥脆的法國長棍享用，鮮美滿足。

(中時 )