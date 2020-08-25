45歲的陳先生，把握暑假的尾聲與家人安排熱門的獨木舟戲水之旅，4小時後雙腿嚴重曬傷、起水泡，呈現紫芋般的顏色，緊急就醫才發現曬傷程度已達真皮層。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，患者參加上午8點至中午12點的獨木舟行程，一時大意未作任何防曬措施。划船中，男子忽略了刺痛感不知曬傷，隔天又參加步道行程。

由於沒有休息加上褲子不斷摩擦雙腳，曬傷部位受損更嚴重，男子就醫時下肢腫脹、疼痛不已，腿部佈滿大小水泡經治療後腿部曬傷發炎狀況改善許多。黃季怡叮囑恢復期要多抬腳休息，不要讓雙腳皮膚受外力磨擦，以免水泡發炎惡化。

黃季怡表示，皮膚有刺痛感，小心是曬傷警訊，曬傷是由於皮膚過度接觸紫外線，產生紅腫、刺痛及發熱的症狀。若曬傷範圍達真皮層，皮膚發炎反應會更嚴重，出現水泡、滲出液，甚至有脫水的危機。

因此，當曬後皮膚出現刺痛感，即是曬傷的警訊，當下可以流動冷水沖或濕敷患部降溫，並補充水份及電解質，讓暴曬的傷害降低。

黃季怡表示，門診曾遇過曬傷患者治療後不到幾天，以為沒事了又外出運動，結果水泡惡化趕緊回診。曬後治療首要鎮定舒緩，倘有水泡或傷口須就醫治療，適時補充維生素c及蛋白質幫助傷口癒合，曬傷後的10天-14天是恢復期，此時皮膚還很脆弱，盡量讓患部休息，不要外出暴曬，注意衣著材質，不要磨擦皮膚，避免傷口再度感染。

夏日戲水不要輕忽紫外線的殺傷力，特別是水面上或雪地反射出的殺傷力更大。黃季怡提醒民眾，防曬措施要確實，耳朵及頸後是容易被忽略的部位，除了勤擦防曬品，也可搭配物理性遮蔽方式，如穿著長袖或防曬衣物保護皮膚，適時補充水份，才能降低曬傷的機會。

(中時 )