國泰金(2882)今舉行法說會，法人關心國泰金是否會再增加印尼Mayapada銀行的股權？國泰金總經理李長庚表示，要不要參與投資，仍需要印尼政府同意；假設印尼政府同意，則國泰金一定要以取得控制主導權作為投資前提，也就是取得過半51%股權，這樣才有利公司治理和經營。

對於Mayapada提列約140億元損失，李長庚表示，出國留學難免學費會貴一點，但未來會就投資和管理流程進行改進，會慎重評估每一個環節，希望能架構出一個可行的方案。

國泰金子公司國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Mayapada銀行，因被一授信案捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴衝擊存款戶信心，造成流動性問題，加上全球經濟衰退衝擊，及金檢缺失被印尼官方要求增資等，讓Mayapada銀行面臨經營壓力。

國泰人壽在經外部評估後，決定在上半年認列所有投資損失，即新台幣140億元，讓投資歸零，一切重來。

李長庚表示，開始不拿主導權是因應印尼的法令限制，外國人只能拿4成股權。但現在Mayapada銀行出問題，國泰金先處理可能損失，若未來發展比預期好則有機會回沖。國泰金當時是由國壽投資Mayapada，但未來若有機會增加持股，印尼方是希望由銀行或金控來作增資，都些都是目前在談的細節。

李長庚指出，未來若由銀行來增資Mayapada，預計再增加13.7%股權，以目前相對價格不高或許不必增資，而國泰金目前也沒有大幅籌資的規畫。

(時報資訊)