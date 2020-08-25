德國第二季經濟崩跌程度不如初值嚴竣，但由於消費者支出、企業投資與出口均在新冠肺炎疫情達到高峰時銳減，該國第二季國內生產毛額（GDP）仍然創下自1970年代開始計算該數據以來的最大跌幅。

德國聯邦統計局（Destatis）周二公布，受到新冠肺炎疫情與防疫封鎖措施衝擊，德國第二季GDP終值較前一季萎縮9.7%，但跌幅小於先前公布的初值（季減10.1%）及小於經濟學家預估的萎縮10.1%。

第二季經日曆與物價調整後之GDP較去年同期下滑11.3%，跌幅亦小於先前初估的年減11.7%及經濟學家預估的年減11.7%。

經季調後，第二季家庭最終消費者支出季減10.9%，固定資本投資季減19.6%，出口季減20.3%，營建支出季減4.2%。由於政府推出新冠肺炎疫情的紓困措施，第二季政府支出成為唯一亮點，較上季成長1.5%，阻止德國GDP失血更多。

VP Bank經濟學家Thomas Gitze表示，第二季完全就是一個災難，無論是企業投資、民間消費、出口或甚至是進口，一切都呈自由落體般崩跌。

值得注意的是，與去年同期相比，德國第二季儲蓄率幾乎倍增至20.1%，德國央行預期家庭支出將在第三季驅動經濟強勁復甦，不過，經濟可能無法在2020年以前重返疫情水準。

(時報資訊)