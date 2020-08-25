美國日前宣布進一步限縮華為，穩懋(3105)雖然短期衝擊難免，但因終端客戶分散，中長期影響不大，穩懋維持第3季營運展望，至於第4季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於穩懋產品終端應用超過70%集中在手機相關產品，與第3季底各大手機品牌廠旗艦機種息息相關，以公司能見度目前無法給予第4季展望預估，公司將積極開發新客戶及新應用，以擴大客戶群。

穩懋今天參加櫃買中心線上法說會，繼今年5月15日華為新禁令後，美國商務部於8月17日除證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，並宣布將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效，今天法說會有投資人詢問華為基地台無法出貨對穩懋公司營運影響。

曾經洲表示，穩懋在基地台佈局超過10多年，不僅穩懋客戶分散，涵蓋美國、歐洲及亞洲，客戶的客戶也分散，支持電信設備商包括：華為、中興、易利信、三星及Nokia，客戶分散在不同電信設備市場，華為事件短期衝擊或許難以避免，但華為手機或基地台無法出貨，市場需求還是100%，只是市場重新洗牌，整體需求還是要被滿足，穩懋因技術到位、產能充足且客戶分散，中長期來說影響並不大，足以維持穩懋在市場的地位。

儘管今年上半年有全球新冠肺炎疫情及中美貿易關係緊張等不利因素干擾，但5G需求強勁，尤其是5G Cellular營收佔穩懋Cellular營收比重攀升至25%以上，以5G市場為主的GaN on SiC晶圓累積上半年營收已接近去年全年水準，讓穩懋上半年業績表現亮眼，穩懋上半年合併營收為121.19億元，年成長50%，營業毛利為53.18億元，年成長120%，合併毛利率為43.9%，年增14個百分點，營業淨利為39.71億元，年成長226%，營業淨利率為32.8%，年增17.7個百分點，稅後盈餘為32.26億元，年成長249%，每股盈餘為7.7元。

穩懋也重申第3季營運展望，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

就5G市況來看，曾經洲表示，Sub-6GHz是主流，其中5G手機比4G多2顆到5顆PA，隨著手機換機潮顯現，需求可望明顯提升；在基地台部分，穩懋除砷化鎵，也開發氮化鎵技術，且已量產兩到三年；在毫米波部分，穩懋已做了10多年，無論是砷化鎵或是氮化鎵技術，除基地台，亦參與到中低軌道衛星市場，不過毫米波需求還是要看各國基礎建設何時到位。

目前穩懋Infra產品屬高頻及高功率應用，佔比約20%到25%，其中基地台約佔50%，其餘產品包括：汽車微波通訊相關防撞感測及光感測、資料庫中心微波通訊元件，以及佔比低於5%的衛星(包括：地面傳送接收站及中低軌道衛星無線傳輸)。

展望第4季，陳舜平表示，今年的淡旺季不明顯，由於穩懋產品終端應用超過70%集中在手機相關產品，與第3季底各大手機品牌廠旗艦機種息息相關，以公司能見度目前無法給予第4季展望預估，公司會依市場狀況適時更新。

曾經洲表示，穩懋持續研發新一代技術，協助客戶滲透到想要的市場及客戶，帶動公司砷化鎵晶圓代工市佔率從2015年的58.2%提升到2019年的76.1%，公司將秉持客戶分散、持續擴充產能及維持研發量能長期策略，以因應國際市場層出不窮的黑天鵝。

(時報資訊)