COVID-19新冠病毒疫情已導致全球多項國際大展停辦，造成嚴重經濟損失。面對疫情衝擊，今年下半年起外貿協會所舉辦之國際專業展將採用線上線下(Online-Merge-Offline，OMO)虛實整合的創新模式，協助參展廠商掌握後疫情商機。

2020年初爆發之新冠肺炎疫情，導致多項國際大展停辦，包括西班牙的世界通訊大會(MWC)、美國CES展、廣交會、東京食品展、義大利美容展(COSMOPROF)等，造成很大的經濟損失，比如MWC一項展覽取消，主辦單位即預估造成至少5億歐元(106億台幣)規模的直接損失。疫情造成了展覽新常態，如眾多展覽被迫延期或停辦、續辦的實體展受影響而規模縮小等。有鑑於此，各國展覽業均採取數位化(Go Digital)方式，進行因應。

我國每年重要之國際專業展約65檔，今年至少有16檔展覽已取消，19檔展覽延期，包括智慧城市展、台北國際電腦展、台北國際自行車展、台北安全博覽會、智慧顯示展等重要國際展均已宣布取消辦理。另外，已有部分展覽順利以線上配合線下方式進行，包括亞洲生技大展、台北國際自動化大展等。外貿協會下一波國際展也將從9月下旬開始，以實體展照辦並搭配線上展的模式進行。

各種新科技發展已改變了會展活動的商業面貌。線上展技術已有10年以上之歷史，然而直到今年疫情爆發，主辦單位被迫從實體走入線上，才呈現爆發式的發展。辦理線上展的優勢很多，最顯著的即為擴大客戶群，並配合數位行銷帶來比實體展更多流量，並因其數位特性，能結合大數據應用，針對目標買主進行精準行銷。

然而虛擬展亦有限制，最明顯即為缺少真人溫度，買主與參展商建立人脈時無法面對面、減少了握手等真人接觸，建立信賴感更為困難，下單交易決策時間也更長。因此以線上展搭配實體展之虛實整合方式，勢必將成為疫情後展覽之最新趨勢。

外貿協會今年預計建置近20項線上展，服務超過3,500家廠商。今年下半年度將舉辦的實體暨線上展包含水週暨循環經濟展、創博會、智慧能源週、醫療展、電子展+AIOT展、汽配+機車+車電展、高雄食品展、台北食品展等，結合線上展平台，持續以創新OMO模式協助參展廠商，掌握後疫情商機。

(時報資訊)