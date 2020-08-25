近年受到極端氣候影響，寒害、雨災出現頻率增加，造成養殖漁業不小損失，農委會繼2017年推出溫度參數保險，再輔導業者以氣象站測得的累積降雨量為啟動標準，在台南市推出降水量參數養殖水產保險，包括石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚都有承保，投保時間到9月底止，南市府農業局表示，可及時轉嫁氣候異常造成損失，呼籲漁民可納入參考。

南市府農業局指出，因天候問題等不可抗力因素造成的養殖漁業損失，中央雖會啟動相關天然災害救助機制，但有一定標準及查勘流程，為提供漁民更多保障，農委會輔導富邦產險推出養殖水產保險，2017年因應寒害，推出以溫度做基準的保險，針對石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚等物種承保。

但除了溫度外，短期間的強降雨會造成魚塭水質惡化致病、漁產流失等狀況，今年再輔導業者推出「降水量參數」養殖水產保險，以養殖地鄰近的氣象站數據為標準，在48小時累積雨量達520毫米以上，無須現勘就能啟動理賠。

以虱目魚降水保險為例，提供「專養」18、36萬元及「混養」3、6萬元等4種保險方案，每公頃保險費從4千餘元到4.8萬元不等；鱸魚則有50、100萬2種方案，保費每公頃分別為6.7萬元及13.4萬元；吳郭魚提供30、60萬2種方案，保費每公頃分別為4.02萬元及8.04萬元；石斑魚則是100、200萬2種方案，每公頃保費為13.4萬及26.8萬元。

農業局表示，有意願的漁民可備妥土地使用同意書或租約、養殖登記證及放養量申報書，先到富邦產險完成投保，再填具申請書並檢附相關文件，向農業局提出保險費補助申請。

(中時 )