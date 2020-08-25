第17屆菁英盃暨花蓮縣第34屆王母盃今天落幕，高男甲組南山高中以67比59擊退東山高中，繼王輝盃進帳冠軍、金城盃獲得亞軍後，再收穫一座冠軍，賽後教頭許時清透露，會跟球員分享看到的金句，鼓勵球員每天都要進步。

許時清指出，球隊過去兩年繳了學費，大家也學會再被提醒後如何穩回來，「我告訴球員，就算贏球，如果方式不對那也不值得開心，同樣都是以70分贏球的話，一定要是以越來越輕鬆的方式才對。」

許時清並說，賽前還用了NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）說過的話，鼓勵球員一天比一天更好，隊長陳力生笑說，教練常閱讀、看很多東西，總會跟他們分享金句，「不管是練球還是比賽，有時就會在戰術板寫上有意義的話。」

從高一就受到矚目，如今已經高三的陳力生，坦言自己從只會看著籃框、進攻太強的後衛，改變成進攻時會多看隊友有沒有機會，在得分和組織助攻上學會各半去處理，這一屆的南山經過過去兩年磨練，球隊戰力、凝聚力都進步，也更加投入，誠如每天都要比昨天更好這句話，期許不要受到外界影響做好該做的事，再助隊爭取更多榮耀。

(中時 )