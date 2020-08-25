中華郵政i郵箱。（中華郵政提供）

中華郵政i郵箱。（中華郵政提供）

中華郵政i郵箱。（中華郵政提供）

網購市場興盛，民眾在家等郵件常感不便，中華郵政推出類似隨身地址的i郵箱，讓取件變得更方便。為積極發展多元物流，中華郵政今日表示，除了PCHOME及DHL、UPS已合作外，歡迎物流業者及電商平台與中華郵政公司合作，讓「i郵箱」成為取件最後一哩路。

因應數位化時代，中華郵政公司自2016年7月於全國建置「i郵箱」，迄今已突破2000座，並完成各縣市鄉鎮點、線、面的布建，另配合電商及物流業者發展需要，提供正物流、逆物流及代收貨款等多元配套方案，目前已與多家業者洽談導入全新「i郵箱」物流模式。

中華郵政發言人郭純陽說，2019年7月已於PCHOME上線，目前利用PCHOME購物的民眾，可選則i郵箱取件；MOMO、YAHOO跟蝦皮則在商談中。

由於店到店取貨相當方便，郭純陽說，每次至超商取貨，從排隊到店員找貨、交件，1人平均5分鐘，但i郵箱取件只須鍵入6位數代碼及手機末3碼即可取件，平均約半分鐘且隱密度更高；i郵箱除可減少人力運用，也給民眾方便，同時也提供給物流同業使用，並非只給中華郵政投遞。

郭純陽說，國外大型物流業者DHL跟UPS已跟中華郵政談好，2家業者到台灣的貨件可利用i郵箱投遞，國內物流業者也歡迎來跟中華郵政洽談，作為取件最後一哩路，宅配通公司正在洽談中。

郵資部分，除郵政金融卡及電子票證於櫃體上繳付外，亦可透過郵政金融卡、台灣Pay、郵局實體ATM、郵局網路ATM或e動郵局APP等管道交付代收貨款。另外，中華郵政公司現正舉辦EZPost會員募集積點回饋活動，凡於2021年12月31日前加入的新會員，可獲贈EZPoint 70點，1點等同1元，即享有免費寄件1次機會，後續會員於「i郵箱」寄件成功，每筆可另得EZPoint 5點回饋。

根據中華郵政統計，2018年到i郵箱領取郵件高達80萬份、2019年150萬份、今年7月底有將近180萬份，今年整年可預見達到200萬份；i郵箱的箱數，計畫年底設置達2400座，明年終極目標到3000座，目的是為了讓民眾進入智慧物流的境界，提供24小時寄、取件功能。

(中時 )