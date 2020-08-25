美國警察再爆出執法過當疑慮，威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在手無寸鐵之下，近距離遭白人警察從背後連開7槍，3名未滿10歲的子女也全程目睹父親倒地過程，恐永遠心靈受創。

美國警察再爆出執法過當疑慮，威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在手無寸鐵之下，近距離遭白人警察從背後連開7槍，3名未滿10歲的子女也全程目睹父親倒地過程，恐永遠心靈受創。

綜合美國有限電視新聞網（CNN）、英國《太陽報》（The Sun）報導，威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）警察周日下午5時11分接獲報案，趕赴當地一處社區處理家庭糾紛案件，最後卻演變成白人警察從背後近距離開槍29歲非裔男子布雷克的槍擊事件。

根據附近居民懷特（Raysean White）錄下的13秒畫面，手無寸鐵、穿著白色吊嘎的布雷克繞過自己的深灰色轎車要走回駕駛座，2名白人警察跟在他背後拿槍指著他，布雷克打開車門要進入駕駛座時，一名警察抓住他的衣角，接著就從他背後猛開7槍，影片中可以看到一名女子急得在一旁跳腳，現場尖叫聲四起。

布雷克隨後被送入醫院，目前仍在加護病房進行治療，不過狀況穩定。

值得注意的是，事發當時，他的3名分別只有3歲、5歲及8歲的孩子都坐在車內，全程目睹父親被警察近距離開槍。

布雷克家族的委任律師克魯普（Ben Crump）隨後將這段影片公布在網路上，至今已有超過240萬人次觀看，克魯普表示，3名孩子幼小的心靈將會「永遠受到創傷」。

懷特表示，他當天是從家中的窗戶看到社區發生的事，他看到布雷克下車後走近一棟房屋，當時有一名女子在屋外，之後懷特離開一陣子，再回來後就發現情況完全變了，他看到警察在打布雷克，一名警察用腋下夾住布雷克的頭，還用另一隻手狂揍他的肋骨，另一名女警還拿電擊棒電他，之後布雷克走回駕駛座，也是在這時，懷特決定拿起相機錄下整個過程，接下來就錄到警察朝布雷克背後連射7槍的駭人畫面。

目擊者表示，布雷克當天試圖要介入2名女子之間的紛爭。警方尚未交代員警開槍的原因。

基諾沙地方檢察官已經針對整起案件展開調查。

這起事件再度激起美國民眾怒火，示威群眾砸破基諾沙郡政府大樓的窗戶，並且在外牆上噴漆，車輛、法院被縱火，當局已緊急下達宵禁令，直到當地時間周二上午7點為止。

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文章來源：Wisconsin police shoot a Black man as his children watch from a vehicle, attorney says
文章來源：Man who recorded Jacob Blake's shooting says he's traumatized and cannot sleep
文章來源：BRUTE FORCE Shocking moment white cop shoots unarmed black dad Jacob Blake in back SEVEN TIMES in front of his kids sparking riots

(中時新聞網)

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