美國警察再爆出執法過當疑慮，威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在手無寸鐵之下，近距離遭白人警察從背後連開7槍，3名未滿10歲的子女也全程目睹父親倒地過程，恐永遠心靈受創。

美國警察再爆出執法過當疑慮，威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在手無寸鐵之下，近距離遭白人警察從背後連開7槍，3名未滿10歲的子女也全程目睹父親倒地過程，恐永遠心靈受創。

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

綜合美國有限電視新聞網（CNN）、英國《太陽報》（The Sun）報導，威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）警察周日下午5時11分接獲報案，趕赴當地一處社區處理家庭糾紛案件，最後卻演變成白人警察從背後近距離開槍29歲非裔男子布雷克的槍擊事件。

根據附近居民懷特（Raysean White）錄下的13秒畫面，手無寸鐵、穿著白色吊嘎的布雷克繞過自己的深灰色轎車要走回駕駛座，2名白人警察跟在他背後拿槍指著他，布雷克打開車門要進入駕駛座時，一名警察抓住他的衣角，接著就從他背後猛開7槍，影片中可以看到一名女子急得在一旁跳腳，現場尖叫聲四起。

布雷克隨後被送入醫院，目前仍在加護病房進行治療，不過狀況穩定。

值得注意的是，事發當時，他的3名分別只有3歲、5歲及8歲的孩子都坐在車內，全程目睹父親被警察近距離開槍。

布雷克家族的委任律師克魯普（Ben Crump）隨後將這段影片公布在網路上，至今已有超過240萬人次觀看，克魯普表示，3名孩子幼小的心靈將會「永遠受到創傷」。

懷特表示，他當天是從家中的窗戶看到社區發生的事，他看到布雷克下車後走近一棟房屋，當時有一名女子在屋外，之後懷特離開一陣子，再回來後就發現情況完全變了，他看到警察在打布雷克，一名警察用腋下夾住布雷克的頭，還用另一隻手狂揍他的肋骨，另一名女警還拿電擊棒電他，之後布雷克走回駕駛座，也是在這時，懷特決定拿起相機錄下整個過程，接下來就錄到警察朝布雷克背後連射7槍的駭人畫面。

目擊者表示，布雷克當天試圖要介入2名女子之間的紛爭。警方尚未交代員警開槍的原因。

基諾沙地方檢察官已經針對整起案件展開調查。

這起事件再度激起美國民眾怒火，示威群眾砸破基諾沙郡政府大樓的窗戶，並且在外牆上噴漆，車輛、法院被縱火，當局已緊急下達宵禁令，直到當地時間周二上午7點為止。

(中時新聞網)