上回醫材健保自費訂上限，健保署已惹過醫界，今又傳出要砍今年健保總額預算，疫情下許多醫療人員還在第一線辛苦擋子彈，真的情何以堪。血管外科醫師吳欣岱說，醫療人員被健保署吃豆腐，付出的辛勞永遠被打折；胸腔重症醫蘇一峰也怒批，真當醫護人員都是塑膠？不敢罷工？

吳欣岱昨在臉書上提到，健保會付費者代表提案，因為上半年新冠肺炎民眾就醫次數下降， 收支並未虧損，要把新冠肺炎期間上半年醫療給付預算刪減。她指出，或許已經有很多民眾知道，健保制度一直為人詬病的就是萬惡總額，一年只給全台灣醫療院所固定的金額，做多做少由醫院及醫療人員自己承擔。這是在醫療行政費用極少的狀況下不得已的作法，但造成的結果則是長期以來醫療人員付出的辛勞永遠被打折。

吳欣岱指出，醫療人員持續好幾年都是被健保署吃豆腐，做一點拿不到一元的狀態。諷刺的是，在媒體成天歌功頌德第一線防疫人員的付出的同時，健保會付費者代表提案竟然提案要把醫療給付預算刪減！！

蘇一峰今也在臉書上貼文發難，批健保署是賴帳王，幾十年把0.8元當1元給醫療院所！今年受到疫情影響，許多醫療人員還在第一線辛苦擋子彈的當下，竟然發生健保會付費者代表提案刪減健保總額的事情。他嗆，健保署是豬隊友，「你真當醫護人員都是塑膠？不敢罷工？」

(中時新聞網)