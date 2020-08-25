時力自今天起連續3日舉行決策委員改選投票，但卻風波不斷。繼近日黃國昌痛斥同黨議員曾玟學的錄音帶流出後，今日再爆出錄音帶其他內容。原來黃國昌去年曾評估民進黨選情沒想像中穩，一度打算參選總統，還放話「總統辯論台我站上去，會讓蔡英文很挫。」

依照規定，參選總統有政黨推薦和連署2種方式。若該政黨在最近一次總統或立委選舉得票超過5％，則可以政黨推薦方式提名參選總統。否則只能採「連署」方式，有意參選者必須先繳100萬保證金，並在45天內取得最近一次立委選舉時選舉人1.5％連署。

時力在2016立委選舉已過5％政黨票門檻，故已取得2020總統大選門票。根據錄音內容指出，去年10月時，黃國昌分析總統大選，認為當時社會普遍對藍綠不滿，所以才對郭台銘、柯文哲有期待。

錄音帶中提到，黃國昌認為，若時力推薦參選總統，自己有把握拿到10％，如此一來，可以帶動時力不分區政黨票，一定可以超過10％。

但錄音帶內容也提及，黃國昌說，要問我自己的是，為了這一批人，我值得嗎？我在外面賺錢，他們在黨內吵著要怎麼分錢，我是欠你們什麼？甚至說「時力到目前為止，就是讓我失望。」

由於涉及時力決策委員投票期間，爆料者在這時機敏感時機拋出錄音帶，其目的為何，真正身分為何？仍有待追查。

(中時 )