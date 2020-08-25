教育部宣布開放所有境外生返台，卻傳出防疫旅館價格開始上調，甚至有學校與防疫旅館的簽約被毀約漲價。但有業者透露，漲價原因並非吃定學生，而是交通部觀光局對防疫旅館每日1200元的經費只到8月底，9月之後恐斷炊，大家都不知道接下來還會不會有補助，才會調整價格。

境外生權益小組指出，有大學原本與某防疫旅館約定每天2500元，沒想到近日該校學生被告知該旅館毀約漲價到3500元，境外生們要支付更高的居家檢疫費用。

有旅館業者透露，防疫旅館價格調漲有2個原因，一是境外學生大量回國，房價回歸市場機制；二是觀光局對防疫旅館每日每房1200元的補助8月底到期，9月開始還有沒有補助仍是未知，業者不敢把話說太滿，只好先把價格往上調。

觀光局回應，為鼓勵旅館業者持續加入防疫旅館行列，行政院刻正召集相關部會硏議延長補助期限，惟目前尚未定案前，旅館將清潔、消毒等費用納入房價，房價可能上升，亦即入住防疫旅館之費用，將由使用者付費。

觀光局表示，防疫旅館的補助政策倘確定，將儘快對外公布辦理。

(中時 )