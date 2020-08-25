蘋果(Apple)即將在今年推出首款支援5G的iPhone，被外界稱為iPhone 12系列。除了升級的規格與造型等焦點，最令人關心的肯定莫過於價格。關於新機的可能價格，先前已有不少爆料曝光過，如今又傳出最新說法，好奇的果粉快來看看，提前做好心理準備。

關於iPhone 12系列，先前爆料達人 @jon_prosser 以及 @komiya_kj 都提供過不一樣的預測。4月份前者指出iPhone 12（5.4吋螢幕款式）將從US$649起跳，比iPhone 11當初的價格US$699更便宜，引起討論。7月份後者則是提出iPhone 12 64GB起跳價US$699的預測，由於價格與iPhone 11持平，應該澆熄了不少人對於iPhone 12系列的期待。

根據 @komiya_kj 的最新爆料，iPhone 12系列的價格為：

（1）iPhone 12：128GB US$699、256GB US$799

（2）iPhone 12 Max：128GB US$799、256GB US$899

（3）iPhone 12 Pro：128GB US$999、256GB US$1099、 512GB US$1299

（4）iPhone 12 Pro Max：128GB US$1099、256GB US$1199、 512GB US$1399

iPhone 12 Price (finalized?)

12

128GB $699

256GB $799

12 Max

128GB $799

256GB $899

12 Pro

128GB $999

256GB $1099

512GB $1299

12 Pro Max

128GB $1099

256GB $1199

512GB $1399 — Komiya (@komiya_kj) August 23, 2020

對比過往對於iPhone 12系列的價格爆料，有幾個亮點值得留意。第一、iPhone 12起跳價格雖與iPhone 11一樣，可能是US$699，但是容量卻從64GB跳到128GB，嚴格來說等於變相降價。第二、iPhone 12 Pro起跳價格也與iPhone 11 Pro一樣，但是也是從64GB改為128GB。第三、對比先前爆料價格，iPhone 12 Pro系列價格全面調降。蘋果官網資訊iPhone 11 Pro 64GB US$999、256GB US$1199、512GB US$1399，由於iPhone 12 Pro容量規格的差距縮小，價差也連帶縮小，iPhone 12 Pro 256GB價格預測為US$1099、連帶讓512GB款式只有US$1299，大容量款式都降了100美元。這一點也同樣發生在iPhone 12 Pro Max 對比iPhone 11 Pro Max的價格上。

根據上述爆料，iPhoen 12系列全線從128GB起跳，不再提供64GB選項，也將寫下歷史。蘋果自從2017年的iPhone X/iPhone 8系列最低提供64GB容量，若是最低容量從2020年起提升為128GB，肯定是果粉之福。在2014年蘋果推出iPhone 6系列之際，128GB容量是當年最高容量的iPhone（16/64/128GB），比基本入門價至少高出200美金（而今年128GB容量iPhone 12系列都只要最低入門價）。

雖然最新的iPhone 12系列價格爆料，並沒有太令人驚喜，且能維持與iPhone 11系列一樣的入門價格，還是蘋果可能移除盒內充電器、有線耳機，並且降低電池規格（根據天風國際分析師郭明錤的投資報告）之後的結果。不知道能讓多少果粉買單？然而摩根士丹利（Morgan Stanley）分析，中國大陸機齡2年以上iPhone用戶數已達新高，將成為iPhone 12系列銷售的最大動力，倒是頗為看好iPhone 12系列的市場表現。

(科技)