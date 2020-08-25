針對高通專利壟斷的案件中敗訴後，包括特斯拉、福特汽車、本田汽車、戴姆勒、英特爾、聯發科在內的汽車業者和科技公司，聯手呼籲美國聯邦貿易委員會（FTC）尋求上訴。

2017年1月，美國聯邦貿易委員會對高通提起訴訟，指控高通使用反競爭的手段來保證半導體設備供應在手機和其他產品中的壟斷地位。高通在出售晶片之前，會要求客戶簽署專利許可協議。

2019年5月，美國地方法官支持美國聯邦貿易委員會並裁定高通公司需要改變其專利許可做法。但到了2020年8月初，第九巡迴上訴法院推翻了該裁決。

為此，特斯拉、英特爾等汽車業者和科技公司在聯名信中表示：「如果任由高通壟斷，高級法院的判決可能會鼓勵通過濫用協同制定標準而獲得市場支配權，從而破壞整個行業的生態系統。」

汽車業者越來越多地在車輛中放置晶片以將其連接到互聯網，這要求汽車業者要簽署有關5G等通信標準的專利協議。汽車業者此前就曾抗議稱，如果高通勝訴，智慧汽車的價格可能會上漲。

蘋果也於2017年1月曾起訴高通，指控其專利技術收費過高。隨後高通反訴，稱蘋果竊取了其商業機密。最終，兩家公司於2019年4月和解。

(中時新聞網)