美股大漲帶動下，台股開高上衝111點，且主要亞幣走揚，外資偏匯入，激勵新台幣升勢明顯，盤中來到29.35元，但尾盤央行仍堅守29.5防線，終場收在29.507元兌1美元，創逾半個月新高價，升值1分，台北外匯經紀公司成交量7.36億美元。

外匯交易員指出，中美貿易第一階段協議傳出將繼續執行的訊息，激勵美股全面上漲，但主要亞股有漲有跌、各自表態，台股攻勢相對強勁。反觀亞幣紛紛走揚，新台幣也延續升勢，出口商眼看情勢不利，月底拋匯作帳需求紛紛出籠，多股力道加持下，新台幣盤中實質匯率連三升，但由於老大（央行）還沒有放手的意思，最後仍守住29.5元防線。

外匯交易員認為，目前國際上普遍看衰美元，若新冠肺炎疫苗及有效治療藥物上市後，預料熱錢將大肆重返新興市場，新台幣勢必有一波大漲，短線出口商月底拋匯需求進場，新台幣將是欲弱不易，但能否升破29.5元關卡，就看央行態度而定。

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