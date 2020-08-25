楊丞琳特選七夕情人節宣布愛的喜訊！紀念出道20週年世界巡迴演唱會。（陳俊吉攝）

楊丞琳出道20週年，今（25日）舉辦記者會宣布將於11月6、7、8日在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會。她跟老公李榮浩婚後分隔兩地，已經5個月沒見面，下月結婚紀念日也忙到忘了，預計最快明年才能相見。今是七夕情人節，楊丞琳說，兩人沒有在過情人節，比較重視生日，昨晚李榮浩特別傳訊息跟她說「七夕快樂」，讓她覺得很開心、很溫暖，其實李榮浩平常不時就會訂衣服送到她家，所以不需要在節日要得到什麼禮物。

楊丞琳坦言，新婚時曾因太想念老公，跟他講電話講到流眼淚，但他輕鬆回一句：「沒事，我還活好好的！」逗笑她。隨著時間一個月一個月過去，加上工作忙碌，她習慣了不去多想，就是正常過日子，被問9月如何慶祝結婚一周年？她驚呼「我真的不記得，我好像比較care專輯進度表，忘記自己結婚了」。

而她也分享遠距離婚姻的維繫之道，她表示雙方心智要夠成熟，而且雙方都是不閒的人，必須很會安排自己的生活，另外，彼此的心靠不靠近也很重要，「兩個人心是靠近的就不會有問題」。

楊丞琳今以新髮型亮相，近5個月來減肥有成，瘦到45.7公斤，她笑說這次減肥跟工作沒關係「純粹是羞恥心」，最近是要清理更衣室了，因為每一條褲子都太大了。她採168間歇性斷食法，加上無油鹽糖的飲食方式，瘦的很健康，也打算持續下去，目標是44.5公斤，達成目標時會po IG分享成果。

好友潘瑋柏新婚卻遭網友批評，楊丞琳說，他不是故意要隱瞞，他本來就是不喜歡談及感情的人，到這個階段分享喜訊，她身為朋友非常祝福。至於網友批評潘瑋柏，她說「當然會心疼啊，他這麼好的男生，女生對他非常好，大家應該就是要祝福。」被問潘瑋柏有沒有懷孕？「沒有懷孕啊，為何這樣想。」

記者會上，楊丞琳除了宣佈攻蛋，也直接宣佈要一連唱3場，她說，「謝謝主辦對我有信心，一定會讓大家值回票價，也會帶給大家感動。」她表示演唱會會有驚喜，也正在邀請嘉賓，她也預告即將發行新專輯，透露9月就可以分享驚喜，她在曲風視覺上都有新的嚐試和成果呈現。

楊丞琳今在記者會上小露美背。（陳俊吉攝）

楊丞琳今舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會記者會。（陳俊吉攝）

楊丞琳今舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會記者會。（陳俊吉攝）

楊丞琳今以新髮型出席記者會。（陳俊吉攝）

楊丞琳今以新髮型出席記者會。（陳俊吉攝）

(中時 )