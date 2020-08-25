美國總統大選在即，共和黨召開全國代表大會，正式提名川普為共和黨總統候選人，在11月的大選競逐連任。川普家族將傾巢而出，在大會上為川普拉票。率先在大會第一晚登場的是被譽為川普王牌的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr. ）。據《香港經濟日報》25日報導，小川普攻擊民主黨候選人拜登，批評他的政策只會阻礙經濟復甦，形容他是潛伏半世紀的尼斯湖水怪，會將國民的錢放到沼澤。

大會上，小川普為父親處理疫情辯護，指父親採取迅速行動，確保個人防護裝備、呼吸機供應。惟當時有前線的醫生、公共衛生專家和共和黨州長批評川普政府應對疫情反應緩慢，包括延遲分發呼吸機和個人防護設備等。另外，亦有公共衛生專家認為，總統川普在今年1至3月淡化疫情威脅，為美國造成損失。

小川普亦大打經濟牌，為父親拉票，同時攻擊民主黨候選人拜登，批評他的政策只會阻礙經濟復甦，形容他是潛伏半世紀的尼斯湖水怪，會將國民的錢放到沼澤。川普總統在2016年競選時提出「抽乾沼澤」（Drain the swamp）的口號，意即他要大刀闊斧，徹底改變華府的政治生態。

尼斯湖水怪。（圖／www.fanpop.com）

外媒形容，長子小川普的手腕比川普更川普，有不少支持者。共和黨人認為，小川普是他們勝出大選的王牌之一。熱愛狩獵小川普，跟許多居住在鄉郊地區的支持者關係融洽，被視為川普爭取這批支持者的重要管道。

(中時 )