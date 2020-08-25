俄羅斯T-80BVM戰車，是T80系列的最新成員，不過這型戰車在Army-2020國防論壇的示範賽卻失手了，於莫斯科郊外阿拉比諾練習場(Alabino)的飛彈試射，T-80BVM所發射的9M119反戰車飛彈，沒有擊中目標，在眾多觀眾面前脫靶。

防衛部落格(Defense Blog)報導，T-80BVM是T-80BV戰車的俄國升級版，這批戰車於2019年配屬到北方艦隊的機動步槍旅。T-80BVM配備了多通道砲手瞄準器、2A46M1型125公釐主砲、12.7公釐高射機機，以及7.62公釐PKT同軸機槍。

9K119M飛彈發射

這門125公釐主砲，彈藥除了反裝甲砲彈、高爆砲彈之外，還有9M119「反擊式」(Refleks)砲射飛彈，它能夠攻擊具有反應裝甲（ERA）的戰車，或者是低空飛行目標（例如直升機），射程大約5公里。9M119飛彈具有半自動雷射導引系統，重量為23.4公斤。

然而這型飛彈卻在性能展示時脫靶了，原本T-80BVM將要表演摧毀距離2700公尺處目標的能力，結果飛彈從主砲後，找不到目標而亂飛，然後落地爆炸。

不止T-80BVM失手，另一型新型戰車T-90的車組人員，第一次飛彈射擊也沒打中。

(中時新聞網)