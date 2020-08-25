LED廠東林(3609)昨(24)日在全體7席董事(含獨立董事)出席董事會，並推舉李懷原出掌東林董事長一職。新董座李懷原將以全力開創東林新局，提升全球市占率為目標。

東林由新董座掌舵，將協助公司回歸正常運作，強化公司治理與董事會運作效能，創造公司未來營運成長表現與股東權益之提升。

東林新任董事長李懷原表示，將以最短的時間儘速完成經營團隊的改組，了解公司目前財務、業務及所有相關細節等，以公司運作回歸正常為首要目標，同時帶領新經營團隊，配合資源整合，全力推動東林擴大業務市場版圖，提升公司於全球市場的占有率表現。

李懷原進一步表示，看好東協各國LED照明市場高速成長，以泰國來看，不但LED占整體照明市場的滲透率已經高於12%，年複合成長率(CAGR)可達到30%，加上目前台灣政府致力推廣新南向政策，有助於東林旗下自有品牌HEP、LED相關產品業務在東南亞市場拓展的腳步。未來隨著包括東協、以及其他國家的業務資源持續導入，將有望以最短時間看見公司整體營運的開花結果。

此外，東林擁有德國研發銷售部門，多年以創新設計概念發展工業及商業用途之專業照明，且產品均符合高安全與效能標準，通過完整ENEC(European Norms Electrical Certification，歐洲標準電氣驗證)、CCC(China Compulsory Certification，中國強制性產品認證)等認證，目前產品已遍及全球包括中國、德國、日本等多個國家的客戶。

(時報資訊)