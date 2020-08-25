前總統馬英九近期對民進黨政府處理兩岸關係砲火猛烈，被外界解讀有意劍指明年5月國民黨主席選舉。對此，有網友今在網路節目向新北市議員葉元之提問，「2024總統大選，若前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜都出來選，他會幫誰？」葉元之透露，幫朱可能性較高。

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(25日)邀請資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、新北市議員葉元之，共同探討「美國大選與台灣時政」，並分析目前局勢。

節目中有網友向葉元之提問，「2024總統大選，朱立倫和侯友宜都出來的話，會幫誰助選？」葉元之思考了一下說：幫朱立倫機會較高，因為朱立倫出來的機率高一點，他坦言，朱出來，侯友宜就不會出來選總統，因為2022他一定會出來競選連任，2024就不可能帶職參選。

趙少康反問，「為何侯友宜不2024就出來選總統？現在聲望高，不代表幾年後聲望依舊高」，葉元之說，他研判，「侯友宜應該會把8年做好做滿」，重點是「侯友宜若不選，他的接班人要找誰」。

黃暐瀚接著回應「侯友宜是否選2024的問題」表示，他所認識的侯友宜，是比較穩扎穩打的個性，他先不會想總統的事情，如果2024一定能選贏那還有可能，但畢竟國民黨現在情勢也不是那麼好，且侯友宜在民調、支持者上，並不會比朱立倫少，加上說不定韓國瑜也要選黨主席，那這時候左右為難的就是葉元之了，他就很忙了。

黃暐瀚也問趙少康，「馬英九明年會不會出來選黨主席？」，趙少康說：「有可能，因為他如果不想，最近就不會出來講話了，因為『九二共識』是他的Baby(政策產物)。

黃暐瀚倒認為，馬英九過去4年也沒有常常講話，「但最近半年卻在兩岸講非常多，為什麼？」，「正是因為他對兩岸關係現況非常憂心、感到非常糟，一則是為保護九二共識論述、繼續強化，二則是因為他是真的擔心兩岸會出狀況，且因為對於某些議題上他也有所表態，這對於明年黨主席選舉是有所幫助的，黃暐瀚進一步說，「馬英九現在內心或許在想的是，要如何把國民黨給Hold住，這是有一個使命感在促使他」。

趙少康問葉元之，明年可能選國民黨主席有馬、朱、侯、韓4人，「若用刪去法，會最先刪掉誰？」，葉元之說，「馬英九比較適合做精神領袖，代表國民黨的一家之言，他還是有一定的聲量，近期更舌戰民進黨府院黨，但若要領導整個黨，還是讓給其他人比較好」。

(中時新聞網)